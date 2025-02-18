Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде возобновились после 15-минутной паузы. РБК ведет онлайн-трансляцию.
18 февраля делегации России и США встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.
Россию представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. За экономический аспект дискуссии отвечает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
В переговорах также участвуют представители Саудовской Аравии, однако в Эр-Рияде нет ни украинской делегации, ни представителей ЕС. Киев отказался признавать любые договоренности о военной операции, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде.
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Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
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