Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва

Сергей Лавров и Юрий Ушаков (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде возобновились после 15-минутной паузы. РБК ведет онлайн-трансляцию.

18 февраля делегации России и США встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.

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Россию представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. За экономический аспект дискуссии отвечает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В переговорах также участвуют представители Саудовской Аравии, однако в Эр-Рияде нет ни украинской делегации, ни представителей ЕС. Киев отказался признавать любые договоренности о военной операции, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде.