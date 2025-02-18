Медведев заявил о формировании «антитрамповского интернационала» в Европе

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Европа формирует «антитрамповский интернационал», выступая за продолжение боевых действий на Украине, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в X.

«В Европе, похоже, формируется антитрамповский интернационал», — написал он.

По словам Медведева, об этом свидетельствует то, что во время собрания европейских лидеров на саммите ЕС, выступивших «за войну без конца», Украина нанесла удар по станции Каспийского трубопроводного консорциума, активы которого в том числе принадлежат США.

17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренный саммит Евросоюза на фоне того, что в США допустили отсутствие представителей Европы на переговорах по Украине.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, политики ЕС планировали обсудить отправку войск на Украину в качестве гарантии безопасности после окончания конфликта.

Также 17 февраля украинские дроны атаковали станцию международного Каспийского трубопроводного консорциума под Армавиром Краснодарского края. Станция обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда сырье далее идет на экспорт по морю. Медведев назвал нападение беспилотников ударом президента Украины Владимира Зеленского лично по американскому лидеру Дональду Трампу.