 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил о формировании «антитрамповского интернационала» в Европе

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Европа формирует «антитрамповский интернационал», выступая за продолжение боевых действий на Украине, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в X.

«В Европе, похоже, формируется антитрамповский интернационал», — написал он.

По словам Медведева, об этом свидетельствует то, что во время собрания европейских лидеров на саммите ЕС, выступивших «за войну без конца», Украина нанесла удар по станции Каспийского трубопроводного консорциума, активы которого в том числе принадлежат США.

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
Политика
Площадь&nbsp;Независимости в Киеве, Украина, 17 февраля 2025 года

17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренный саммит Евросоюза на фоне того, что в США допустили отсутствие представителей Европы на переговорах по Украине.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, политики ЕС планировали обсудить отправку войск на Украину в качестве гарантии безопасности после окончания конфликта.

Также 17 февраля украинские дроны атаковали станцию международного Каспийского трубопроводного консорциума под Армавиром Краснодарского края. Станция обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда сырье далее идет на экспорт по морю. Медведев назвал нападение беспилотников ударом президента Украины Владимира Зеленского лично по американскому лидеру Дональду Трампу.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за переговорами России и США в Telegram

Песков оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Дональд Трамп Дмитрий Медведев Европа Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
Политика
Что ждать от созванного Макроном экстренного саммита по Украине
Политика
Медведев назвал атаку на КТК ударом «отчаявшегося» Зеленского по Трампу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Эксперты спрогнозировали 40%-ный рост цен на новостройки в 2025 годуНедвижимость, 14:04
Медведев заявил о формировании «антитрамповского интернационала» в ЕвропеПолитика, 13:52
«Рособоронэкспорт» заявил об интересе иностранцев к системе «Орешник»Политика, 13:38
Минтруд напомнил об отсутствии короткой рабочей недели в феврале и мартеОбщество, 13:33
Вторая ракетка России проиграла во втором круге крупного турнира в ДубаеСпорт, 13:31
Делегации России и США возобновили переговоры после перерываПолитика, 13:30
Как проходят российско-американские переговоры в Эр-Рияде. ФоторепортажОбщество, 13:26 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
«Россети» оценили ущерб от незаконного майнинга биткоина в 1,3 млрд руб.Крипто, 13:14
Объявлены участники Кубка «Первого канала» по фигурному катаниюСпорт, 13:13
Ильхама Алиева переизбрали президентом Олимпийского комитета АзербайджанаСпорт, 13:11
«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дроновПолитика, 13:10
Два футболиста свердловского клуба умерли в один день во снеСпорт, 13:10
На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерывПолитика, 13:09