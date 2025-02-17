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Военная операция на Украине ,  
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Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

Фицо: на саммите в Париже обсудят размещение военных на Украине после конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Лидеры ЕС обсудят в Париже отправку войск на Украину после конфликта, Словакию на саммит не пригласили, заявил Фицо. В Кремле говорили, что для урегулирования необходимо «решать проблему первопричин»
Площадь&nbsp;Независимости в Киеве, Украина, 17 февраля 2025 года
Площадь Независимости в Киеве, Украина, 17 февраля 2025 года (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Лидеры ЕС обсудят сегодня в Париже вопрос об отправке войск на Украину в качестве обеспечения гарантий безопасности после окончания конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова передает Pravda.

В саммите должны принять участие лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, пишет Pravda. Там в том числе будут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Фицо считает, что этот саммит «без какого-либо мандата на его проведение не способствует доверию внутри ЕС». Премьера Словакии на встречу не позвали.

Полномочиями по отправке войск обладают компетентные органы ООН, также такой шаг возможен на основании двусторонних соглашений с Украиной, подчеркнул словацкий премьер. Братислава «безоговорочно поддерживает долгосрочное противодействие продолжению войны», не направит свои силы в зону боевых действий и никогда не согласится с членством Киева в НАТО, заключил он.

Инициатором встречи стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он же впервые озвучил идею об отправке войск на Украину, но она столкнулась с критикой, в том числе со стороны Вашингтона, Берлина и Рима. На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и его обещаний быстрой мирной сделки дискуссии об иностранном контингенте возобновились. В частности, на прошлой неделе Вашингтон запросил готовность европейских стран к отправке своих войск. Предоставить миротворцев при необходимости пообещал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле выступали за «решение проблемы первопричин» для его урегулирования и отмечали необходимость согласия всех сторон на размещение миротворцев. В российском МИДе допускали прямые столкновения России с НАТО в случае появления иностранных миротворцев на Украине.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Словакия ЕС Париж Роберт Фицо Военная операция на Украине
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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