Медведев назвал атаку на КТК ударом «отчаявшегося» Зеленского по Трампу

Каспийский трубопроводный консорциум (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Атака украинских беспилотников по насосно-перекачивающей станции под Армавиром представляет собой удар «впавшего в отчаяние» президента Украины Владимира Зеленского лично по президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Удар по КТК (Каспийский трубопроводный консорциум. — РБК) — это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу», — написал он в своем телеграм-канале.

Станция, обеспечивающая транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, не является активом России, она принадлежит в «определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские», пояснил он.

По словам Медведева, Зеленский находится «в страшном отчаянии», поскольку решился на такой шаг.

Дроны атаковали станцию КТК под Армавиром Краснодарского края накануне, 17 февраля. Станция остановила работу. Пострадавших среди людей нет, работники предотвратили угрозу разлива нефти.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием предприятий России, Казахстана и других стран, созданная для эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Она обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда сырье далее идет на экспорт по морю. Атакованный дронами объект под Армавиром — крупнейшая станция консорциума на территории России.