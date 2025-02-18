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Политика ,  
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Президент Грузии назвал действия Европы подталкиванием к войне с Россией

Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили (Фото: Irakli Gedenidze / AP / ТАСС)

Европейские политики подталкивали Грузию к войне с Россией после начала военной операции на Украине. Об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал в интервью радиостанции Radio Courtoisie.

По его словам, такие призывы звучали с первого дня после начала боевых действий на Украине, несмотря на то что Грузия не является ни страной — участницей НАТО, ни страной — участницей Евросоюза.

«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали: «Давайте, мы вам оружие предоставим». Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это. Возникает вопрос: «Грузия должна была участвовать в этой войне?» — сказал Кавелашвили (цитата по ТАСС).

По его словам, грузинский народ помог властям отстоять национальные интересы страны. Кроме того, Кавелашвили раскритиковал
действия экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая «стояла за спиной Молдавии и Украины».

«В один день история признает, что мы спасли страну. Мы должны были говорить правду нашим гражданам», — отметил Кавелашвили.

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Михаил Саакашвили в 2011 году

Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии по итогам выборов главы государства, которые прошли в стране 14 декабря 2024 года. На этот пост его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта». Кавелашвили  набрал 224 голоса из 300, став единственным кандидатом на выборах.

Бывший президент Саломе Зурабишвили, занимавшая пост президента Грузии с 16 декабря 2018, после состоявшихся выборов главы государства покинула свою резиденцию — дворец Орбелиани в Тбилиси.

В январе 2025 года стало известно, что Зурабишвили получила стипендию Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны (ASU). Впоследствии Зурабишвили заявила, что она продолжит выполнять функции президента, пусть и в другом офисе.

На прошлой неделе депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом считать нелегитимными новые власти Грузии и продолжать считать Саломе Зурабишвили законным президентом страны.

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Михаил Кавелашвили фото

Михаил Кавелашвили

политик, президент Грузии, футболист
22 июля 1971 года
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