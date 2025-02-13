Европарламент призвал считать нелегитимными новые власти Грузии

Михаил Кавелашвили на церемонии инаугурации (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом считать нелегитимными новые власти Грузии и продолжать считать Саломе Зурабишвили законным президентом страны. Соответствующий документ опубликован на сайте европейского законодательного органа.

За принятие документа проголосовали 400 депутатов, еще 63 выступили против. Воздержался 81 парламентарий.

В документе говорится, что европейский парламент отказывается признавать избранные на парламентских выборах 26 октября 2024 года власти страны, включая президента Михаила Кавелашвили, и призывает международное сообщество «присоединиться к бойкоту правящей элиты Грузии».

Кроме того, парламентарии призвали председателя Европейского совета Антониу Кошту пригласить Зурабишвили представлять страну на предстоящих заседаниях Европейского совета.

Члены Европарламента хотят, чтобы Совет и государства — члены ЕС ввели персональные санкции «в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии».

В документе названы председатель партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также «судьи, выносящие политически мотивированные приговоры, и представители СМИ, распространяющие дезинформацию».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. Победу на них одержала «Грузинская мечта», правящая в стране с 2012 года. Она набрала 53,92%. Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования. Зурабишвили назвала новый парламент «нелигитимным» и отказалась сложить полномочия до проведения новых выборов. Новым президентом Грузии был избран Михаил Кавелашвили, его инаугурация состоялась 29 декабря 2024 года. Тогда же Зурабишвили покинула резиденцию главы государства — дворец Орбелиани в Тбилиси.

В январе стало известно, что Зурабишвили получила стипендию Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны (ASU). Впоследствии Зурабишвили заявила, что она продолжит выполнять функции президента, пусть и в другом офисе.