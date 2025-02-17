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Политика ,  
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Суд в Москве оштрафовал Гозмана, Варламова и Максима Покровского

Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал политика Леонида Гозмана, лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского, журналиста и блогера Илью Варламова, а также политолога Ивана Преображенского (все они признаны признан Минюстом иноагентами) за распространение контента без указания статуса иноагента.

В качестве наказания суд назначил каждому из них штраф в размере 45 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Административные наказания вынесены по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных нарушениях (производство и распространение контента без маркировки иноагента).

Леонида Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках
Общество
Леонид Гозман

Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Минюст тогда объяснил свое решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.

Леонид Гозман — оппозиционный политик, бывший сопредседатель Союза правых сил. В июле 2022 года политик рассказывал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть паспорт Израиля). В августе того же года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Поводом для этого стали его посты в соцсетях. В сентябре 2022-го адвокат политика сообщил, что тот улетел в Израиль.

Политик был признан иноагентом в мае 2023 года. В конце декабря 2023 года против Гозмана возбудили дело о фейках про армию. В связи с этим в июле 2024 года суд заочно приговорил политика к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Минюст включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 года. В ведомстве сочли, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа. В июне 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Варламова за отсутствие маркировки иноагента на 50 тыс. руб.

Минюст внес Преображенского в список иноагентов в мае 2023 года. Политолога обвинили в том, что он распространял негативную информацию о деятельности органов власти и действиях вооруженных сил, выступал против военных действий на Украине, неоднократно участвовал в митингах и шествиях.

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Теги
Леонид Гозман Максим Покровский иноагент штраф Илья Варламов Таганский суд Москвы
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