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Минюст внес в список иноагентов Певчих и двух экс-депутатов Госдумы
Минюст внес в реестр иноагентов Албурова, Певчих и издание «Тайга Инфо»
Мария Певчих
Минюст внес в список иноагентов оппозиционеров Георгия Албурова и Марию Певчих.
Албуров — глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК: признан иноагентом и экстремистской организацией). Минюст утверждает, что он распространял недостоверную информацию о действиях российских военных и поддерживал санкции в отношении российских властей. Проживает за пределами страны, объявлен в розыске.
Глава ФБК Певчих, как считают в министерстве, «распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа» России, поддерживала ограничения против властей, призывала «к свержению» руководства страны.
Помимо них иноагентами признаны также:
- военный аналитик Ян Матвеев;
- бывший депутат Госдумы Александр Осовцов, член федерального политсовета движения «Солидарность»;
- политолог Иван Преображенский;
- бывший депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, вдова убитого в Киеве в 2017 году депутата Госдумы Дениса Вороненкова;
- политолог Владимир Пастухов, бывший сотрудник фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, известного делом о смерти Сергея Магнитского;
- Елена Агафонова;
- женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»;
- «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group);
- новосибирское издание «Тайга.инфо» (было заблокировано в марте 2022 года);
- общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».
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