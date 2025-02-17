В Россию вернулись пять физиков, покинувших страну в 1990-е годы
Пять ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, вернулись в Россию. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
По его словам, ученые проживали в Японии, Франции, Германии и Италии и «оставались там на острие разработок». Причиной возвращения, заявил Донченко стало внимание российской науки к развитию области, над которой работают специалисты. Кроме того, на решение ученых повлияли личные причины. «E кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по березкам и мыслить себя вне средней полосы России не может", - рассказал он.
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