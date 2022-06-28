Кремль назвал единственный способ удержать ученых в России

Ранее Борис Джонсон призвал российских ученых, которые не чувствуют себя в безопасности, переезжать в Британию. По словам Пескова, Россия делает достаточно для создания комфортных условий для деятелей науки внутри страны

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Создание комфортных условий для работы ученых в России — единственный способ удержать их в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на призыв британского премьера Бориса Джонсона к российским ученым переезжать в Великобританию.

«Удержать ученых, любых специалистов можно только комфортными условиями для работы <...>. В наше время утечка мозгов — это совсем другое понятие. Там, где комфортно, туда и едут ученые. Наша задача — создавать им комфортные условия здесь, для этого прикладывается очень много усилий, тратятся большие деньги, и это имеет свой эффект», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу).

По словам Пескова, в современном мире ни одна наука не может существовать изолированно, а Россия выделяет большие деньги на развитие науки и создание комфортных условий для работы в стране.

Ранее 28 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 в Баварии выступил с предложением российским ученым, недовольным ситуацией на родине и политикой властей страны, переезжать на работу в Соединенное Королевство.

По словам Джонсона, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями в британских учреждениях.



Призыв касается российских ученых и исследователей, которые не чувствуют себя в безопасности в России и «с тревогой смотрят на путинское насилие», отметил премьер. «Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал он.





В конце апреля The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым, чтобы «ускорить уже начавшуюся утечку мозгов» и «лишить президента Владимира Путина талантливых россиян». Газета отмечала, что предложение касается граждан России, обладающих степенью магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерная инженерия или квантовая физика. Как заявил Bloomberg представитель Совета нацбезопасности США, Вашингтон пытается как минимум ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина и как максимум подорвать инновационную базу России.



В середине мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Соединенные Штаты переманивают лучших российских ученых, цель — «научно-технологический занавес, который пытаются опустить над нашей страной». Позднее он сообщил, что «коллективный Запад ведет себя довольно активно», некоторые страны, в том числе Финляндия, приняли решение привлечь ученых из России.



Сергеев призвал создать в стране условия, чтобы специалистам «было бы комфортнее и интереснее работать» и предотвратить их отток за границу. Глава РАН также выступил против разрыва научных связей с учеными из стран, которые власти России считают недружественными, отметив, что восстановить контакты будет сложно.