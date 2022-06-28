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Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

Приглашение Джонсона переехать в Британию касается ученых, которые не чувствуют себя в безопасности в России; они смогут работать в стране, которая «ценит открытость и свободу». Глава РАН предупреждал о риске оттока научных кадров
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 в Баварии выступил с приглашением к российским ученым, недовольным ситуацией на родине и политикой властей страны, предложив им переезжать на работу в Соединенное Королевство. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Джонсона, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями в британских учреждениях.

Призыв касается российских ученых и исследователей, которые не чувствуют себя в безопасности в России и «с тревогой смотрят на путинское насилие», отметил премьер. «Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон.

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Как пишет Guardian, в рамках программы «Исследователи из группы риска», бюджет которой увеличен почти на £10 млн ($12,3 млн), в Британию приедут около 130 украинских ученых. К таким исследователям относят ученых на разных этапах своей карьеры, которые сталкиваются с угрозами жизни, свободе или исследовательской деятельности, а также к лицам, перемещенным или вынужденным бежать из страны из-за таких угроз.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, власти Британии сообщили, что выделят £3 млн ($3,68 млн) на поддержку украинских ученых. Одновременно министр науки Джордж Фриман объявил о прекращении финансирования исследовательских программ, которые проводятся с российскими государственными университетами и организациями. Он отметил, что мера не направлена против российских ученых и студентов, которые «выступают против действий Кремля».

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В конце апреля The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым, чтобы «ускорить уже начавшуюся утечку мозгов» и «лишить президента Владимира Путина талантливых россиян». Газета отмечала, что предложение касается граждан России, имеющих степень магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерная инженерия или квантовая физика. Как заявил Bloomberg представитель Совета нацбезопасности США, Вашингтон пытается как минимум ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина и как максимум подорвать инновационную базу России.

В середине мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Соединенные Штаты переманивают лучших российских ученых, и цель этого — «научно-технологический занавес, который пытаются опустить над нашей страной». Позднее он сообщил, что «коллективный Запад ведет себя довольно активно», некоторые страны, в том числе Финляндия, приняли решение привлечь ученых из России.

Сергеев призвал создать в стране условия, чтобы специалистам «было бы комфортнее и интереснее работать» и предотвратить их отток за границу. Глава РАН также выступил против разрыва научных связей с учеными из стран, которые власти России считают недружественными, отметив, что восстановить контакты будет сложно.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Джонсон ученые Великобритания наука

Борис Джонсон

политик, премьер-министр Великобритании

19 июня 1964 года

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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