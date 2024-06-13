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Общество ,  
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Путин сообщил о расширении программы научных мегагрантов в России

Мегагранты — программа по привлечению зарубежных ученых в Россию для работы в российских вузах. Она стартовала еще в 2010 году, теперь ее расширят
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Программа научных мегагрантов в России будет существенно расширена, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в Дубне, передает пресс-служба Кремля.

«О новом решении, которое мы приняли совсем недавно. Будет существенно расширена программа мегагрантов, увеличено ее финансирование, включены новые направления, а также предложены более эффективные механизмы распределения грантов с помощью Российского научного фонда», — сказал глава государства.

По словам Путин, эти меры позволят поддержать крупные научные проекты, «привлечь на работу в Россию хороших, ведущих специалистов, причем так, как это было в последнее время, специалистов из разных стран мира».

Мегагранты — открытый публичный конкурс для привлечения ученых в российские вузы. Программа стартовала 9 апреля 2010 года с принятием правительством постановления № 220. В 2024 году на заседании Совета по мегагрантам было отобрано десять научных проектов для поддержки. Всего на конкурс было подано 102 заявки из 36 стран мира.

На конкурс молодых перспективных исследователей поступило 17 заявок из 13 стран мира. По итогам работы Совета по мегагрантам победителями признаны два проекта молодых перспективных ученых из Сингапура и Южной Кореи, максимальный грант для победителей этого трека составит 15 млн руб. в год на срок до двух лет (с возможностью продления еще на два года).

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
Технологии и медиа

Путин в этот же день во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне дал старт по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility). Запуск знаменует собой подготовку к началу международной программы исследований на комплексе и намечен на середину 2025 года.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
наука Владимир Путин Дубна
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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