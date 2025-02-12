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Ученые обнаружили в Антарктиде «бомбу для климата»

El Pais: испанские ученые нашли в Антарктиде масштабные выбросы метана
Антарктида
Антарктида (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Группа испанских ученых обнаружила на дне океана близ Артарктиды огромные столбы метана высотой до 700 м и шириной до 70 м, сообщает El Pais со ссылкой на геологов. Обнаруженный источник выбросов может стать «бомбой для климата», предупреждает газета.

Столбы метана обнаружила группа геологов, исследовавших местность с судна «Сармьенто де Гамбоа». Ученые предполагали, что в этом районе есть источник выбросов, и отправились в экспедицию 12 января. Ее возглавляли геологи Рикардо Леон из Геологического и горного института Испании и Роджер Урхелес из Института морских наук Барселоны.

Метан способен прогревать поверхность Земли примерно в 30 раз сильнее, чем углекислый газ (CO₂), отмечает El Pais.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Метан скопился на дне океана около 20 000 лет назад из-за разложения органики. Теперь он высвобождается из кристаллического органического вещества — гидрата метана, ранее сокрытого в морском грунте. «Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть», — пояснил Урхелес.

Гидрат метана (или метангидрат) — это соединение метана с водой, устойчивое к низким температурам и повышенному давлению. В определенных природных условиях это вещество образует твердое соединение, похожее на лед. Из этого состояния оно может переходить обратно в газообразное, таким образом, выделяя метан.

Метангидрат накапливается в отложениях в море в больших количествах из-за того, что бактерии, генерирующие метан, перерабатывают органику. Из мест скопления метангидрата метан медленно выделяется в виде столба пузырьков. Как правило, они не достигают поверхности воды, поскольку растворяются в ней.

Ученые предположили, что истончение ледяного покрова Антарктиды, начавшееся в конце последнего ледникового периода, привело к уменьшению веса Земли и подъему континента. Это явление, известное как постледниковый подъем, способствует выходу на поверхность метана, содержавшегося в морском грунте в течение тысячелетий.

По оценке ученых, в районе Антарктиды в составе гидрата метана накоплено около 24 гигатонн углерода, рассказал Урхелес. Это эквивалентно выбросам, которые производит все население Земли за два года, уточнил он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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