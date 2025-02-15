В Кремле приняли к сведению объяснение Вэнсом своих слов о войсках США
Россия приняла к сведению заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса после публикации газеты The Wall Street Journal о возможности отправки американских военных на Украину, сказал ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне издание со ссылкой на слова Вэнса написало, что тот не исключил отправку американских войск на Украину в случае провала переговоров.Вице-президент после этого обвинил WSJ в искажении его слов. По его словам, США никогда не поставят свои войска под угрозу там, «где это не способствует американским интересам безопасности». Он подчеркнул, что конфликт происходит «между Россией и Украиной». Москва рассчитывает получить разъяснения от Вашингтона, сказали тогда в Кремле.
«Да, приняли к сведению», — заявил Песков, комментируя последние слова Вэнса.
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Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
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