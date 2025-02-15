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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле приняли к сведению объяснение Вэнсом своих слов о войсках США

Песков: Кремль принял к сведению объяснение Вэнсом слов о войсках на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия приняла к сведению заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса после публикации газеты The Wall Street Journal о возможности отправки американских военных на Украину, сказал ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне издание со ссылкой на слова Вэнса написало, что тот не исключил отправку американских войск на Украину в случае провала переговоров.Вице-президент после этого обвинил WSJ в искажении его слов. По его словам, США никогда не поставят свои войска под угрозу там, «где это не способствует американским интересам безопасности». Он подчеркнул, что конфликт происходит «между Россией и Украиной». Москва рассчитывает получить разъяснения от Вашингтона, сказали тогда в Кремле.

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Политика
Фото:Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

«Да, приняли к сведению», — заявил Песков, комментируя последние слова Вэнса.

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Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

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Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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