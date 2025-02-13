Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное время
Демократия проигрывает из-за политической борьбы в военное время, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны — проигрывает демократия. И страна в целом…» — написал он в своем телеграм-канале.
Кличко сделал это заявление после того, как ранее в четверг, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и политика Виктора Медведчука.
В список также внесены бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов, бывший партнер Коломойского.
«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент Владимир Зеленский, комментируя введение санкций.
Глава государства допустил снятие ограничений против Порошенко, в случае если тот передаст армии Украины свои деньги, которые были выведены из страны.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция
В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины