Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное время

Виталий Кличко (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Демократия проигрывает из-за политической борьбы в военное время, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны — проигрывает демократия. И страна в целом…» — написал он в своем телеграм-канале.

Кличко сделал это заявление после того, как ранее в четверг, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и политика Виктора Медведчука.

В список также внесены бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов, бывший партнер Коломойского.

«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент Владимир Зеленский, комментируя введение санкций.

Глава государства допустил снятие ограничений против Порошенко, в случае если тот передаст армии Украины свои деньги, которые были выведены из страны.