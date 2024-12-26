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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что Украине нужны выборы для легитимности президента

Лавров: Украине нужно провести выборы для легитимности президента
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин в ходе прямой линии заявил о готовности к диалогу по миру на Украине, но итоговый документ, по его словам, должен быть подписан только с легитимной властью. Лавров заявил, что для этого нужны выборы
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Reuters)

В настоящее время легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее председатель, а если страна хочет легитимного президента, то там необходимо провести выборы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, передает корреспондент РБК.

«Относительно легитимности нынешней украинской власти так называемой... президент [России Владимир Путин] на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и соответственно ее председатель», — заявил министр.

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Выступая на прямой линии 19 декабря, Путин в том числе заявил, что Россия готова вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой и ее председателем (Русланом Стефанчуком). При этом сам диалог может вестись в том числе с Зеленским, который может вновь пойти на выборы президента и подтвердить свою легитимность.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта, а 20 мая должен был официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Однако выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения. Несмотря на отказ от организации очередного голосования, Зеленский выражал уверенность в своей победе в случае переизбрания на второй срок.

Помимо президентских выборов, на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре прошлого года, их также отменили из-за действующего военного положения. Таким образом, президентская партия «Слуга народа» сохраняет за собой абсолютное большинство (235 мест из 450).

В июне Путин назвал условия Москвы для прекращения огня и начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Ранее он категорически отвергал возможность переговоров с Россией: на Украине до сих пор действует указ об их запрете, пока российским президентом является Путин. Глава государства настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Сергей Лавров выборы президента Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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