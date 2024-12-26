Лавров заявил, что Украине нужны выборы для легитимности президента
В настоящее время легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее председатель, а если страна хочет легитимного президента, то там необходимо провести выборы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, передает корреспондент РБК.
«Относительно легитимности нынешней украинской власти так называемой... президент [России Владимир Путин] на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и соответственно ее председатель», — заявил министр.
Выступая на прямой линии 19 декабря, Путин в том числе заявил, что Россия готова вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой и ее председателем (Русланом Стефанчуком). При этом сам диалог может вестись в том числе с Зеленским, который может вновь пойти на выборы президента и подтвердить свою легитимность.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта, а 20 мая должен был официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Однако выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения. Несмотря на отказ от организации очередного голосования, Зеленский выражал уверенность в своей победе в случае переизбрания на второй срок.
Помимо президентских выборов, на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре прошлого года, их также отменили из-за действующего военного положения. Таким образом, президентская партия «Слуга народа» сохраняет за собой абсолютное большинство (235 мест из 450).
В июне Путин назвал условия Москвы для прекращения огня и начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.
Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Ранее он категорически отвергал возможность переговоров с Россией: на Украине до сих пор действует указ об их запрете, пока российским президентом является Путин. Глава государства настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года.
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