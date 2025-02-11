Кличко предупредил о «болезненном компромиссе» для Украины

Боевые действия могут закончиться через один-два месяца, мирные условия могут оказаться «очень болезненными для каждого украинца», считает Кличко. По его словам, на очередных выборах после этого возможна «борьба на уничтожение»

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Конфликт на Украине может закончиться «болезненным компромиссом» через один-два месяца, после чего последуют выборы с «борьбой на уничтожение», заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе форума «Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления».

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что их сложно назвать позитивными. Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — сказал он (цитата по «Стране»).

По его словам, после завершения боевых действий будут проведены выборы, на которых возможна «борьба на уничтожение» всех политических сил «примерно с теми же лозунгами».

«Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние, потому что мы видим по истории разных стран — после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили», — заявил Кличко.

В конце прошлого месяца мэр Киева записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на его окружение. «Пока вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими», — сказал Кличко. Речь шла о главе военной администрации столицы Тимуре Ткаченко, который, по словам мэра, «блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов», в том числе о восстановлении поврежденных объектов и компенсациях.

После начала военной операции на Украине Кличко объявили выговор из-за непригодных бомбоубежищ, после чего он неоднократно выступал с критикой украинского руководства. В частности, по его мнению, Украина движется к автократии вместо демократии. Кличко также сообщал о попытках лично встретиться с Зеленским, неудавшихся из-за того, что у президента «есть другие дела».