Орбан предсказал реинтеграцию России в мировую экономику после сделки
Россия будет реинтегрирована в мировую экономику и энергетическую систему после достижения мирного соглашения по Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио, сообщает Reuters.
Он выразил мнение, что, если США окажут посредничество в достижении мира, Россия сможет вернуться в мировую экономику, а также в систему европейской безопасности и энергетическую инфраструктуру.
«Если президент США придет и установит мир, я думаю, что Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Это даст огромный толчок венгерской экономике. Мы много выиграем от мирного соглашения», — подчеркнул Орбан.
В начале февраля в одном из интервью Орбан выразил полное доверие президенту России Владимиру Путину и подчеркнул важность сотрудничества с Москвой для своей страны. Он заявил, что за последние 15 лет Венгрия смогла убедиться в надежности России как партнера. По его словам, Путин всегда сдерживал свои обещания и на основе этого доверия было заключено множество соглашений между двумя странами.
После телефонного разговора с российским лидером 12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Россия договорились о подготовке к переговорам по Украине. Он отметил, что соответствующие команды уже приступили к работе.
В Кремле подтвердили, что Владимир Путин поддержал идею мирного урегулирования конфликта и заявил, что решение возможно через переговоры.
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