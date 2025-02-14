Глава РСПП увидел в климатической повестке путь к смягчению санкций

Солнечная электростанция Перово в Крыму (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Климатическая и зеленая повестки могли бы стать одним из первых шагов к ослаблению западных санкций. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на климатическом форуме президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом он отметил, что позиция США по данному вопросу остается нестабильной.

«Мы размышляли в РСПП, с чего может начинаться смягчение санкций. Понятно, что до полной отмены мы не скоро дойдем, если дойдем вообще. Казалось, что зеленая и климатическая повестки могут быть в первых рядах по смягчению санкций», — сказал Шохин.

По мнению главы РСПП, изменения климата реальны и могут оказывать существенное влияние на экономику. Он подчеркнул, что температурный лимит в 1,5 градуса уже преодолен и международные механизмы регулирования становятся все более актуальными, в том числе для России.

«Позиция американской стороны резко изменилась. Но она меняется раз в несколько лет, как мы знаем, Трамп уже выходил из Парижского соглашения по климату. Посмотрим, что будет в 2029 году», — отметил Шохин.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже с целью ограничить повышение средней температуры на Земле на уровне 1,5–2°C по сравнению с доиндустриальным периодом. В рамках соглашения предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов, а также выделение развивающимся странам $100 млрд ежегодно для решения экологических проблем.

Cразу после инаугурации Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату. Во время своего первого президентского срока Трамп вывел США из этого соглашения, однако в 2021 году, с приходом Джо Байдена, США вновь присоединились к нему.

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал снизить инвестиции в возобновляемую энергетику и ослабить ограничения на добычу ископаемых. Он также заявил, что одним из первых шагов на посту президента будет введение чрезвычайной ситуации в энергетике, чтобы стимулировать добычу природных ресурсов.

Американский лидер многократно подвергал сомнению глобальное потепление, называя его мистификацией. В ООН предупреждали, что если темпы выбросов не замедлятся, температура на планете может вырасти на 3°C к 2100 году, что приведет к катастрофическим последствиям для экосистем.