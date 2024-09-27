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Москва представила исследование климатической повестки городов России

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Новости Москвы
Фото: Мария Багреева на Российской энергетической неделе / Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы
Фото: Мария Багреева на Российской энергетической неделе / Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В рамках Российской энергетической недели (РЭН-2024), которая проходит в Москве 26–28 сентября, столичные власти представили аналитический доклад «Климатическая повестка городов России», который призван помочь российским городам оценить свою работу в сфере противодействия климата и провести донастройку своей климатической политики. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на презентации доклада.

Сейчас урбанизация России достигает 75%, треть наших сограждан проживают в крупных городах с населением более полумиллиона человек. Поэтому именно города играют ключевую роль в достижении углеродной нейтральности к 2060 году, отметила Багреева. «Москва является лидером в России по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития, переход столицы на траекторию устойчивого развития происходит во всех сферах городской жизни, — продолжила вице-мэр. — Для изучения опыта российских и зарубежных городов и выявления лучших практик Москва проводит исследования в области городской климатической политики».

Исследование включает в себя анализ 36 крупнейших городов страны по пяти направлениям климатической повестки, связанным с сокращением выбросов CO2. Это источники энергии и ее потребление, транспорт, зеленые пространства и отходы. Багреева отметила, что улучшение результатов по этим направлениям способствует не только снижению выбросов парниковых газов, но и повышению качества жизни.

В докладе для каждого из 36 городов подготовлены профили с результатами по каждому из направлений и сформирован итоговый индекс, отражающий общий прогресс климатической повестки. Как следует из результатов исследования, наиболее продвинутая климатическая политика зафиксирована у следующих городов:

  • топ-5 среди городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург;
  • топ-5 городов от 500 тыс. до 1 млн населения: Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.

Анализ проведен на основе открытых данных городского уровня, что является особенностью исследования, по открытой методологии, которая ранее использовалась для проведения аналогичных исследований по 20 мегаполисам мира и 20 крупнейшим городам стран БРИКС. Для подготовки доклада «Климатическая повестка городов России» методология была адаптирована для исследования по российским городам. Партнером исследования выступил «ВЭБ.РФ».

Кроме исследования столичные власти представили онлайн-инструментарий, с помощью которого городские администрации могут провести самодиагностику по методологии исследования, здесь же города могут подать заявку на включение в следующий рейтинг.

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