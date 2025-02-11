Маск сравнил США с пьяным матросом из-за трат правительства
США обанкротятся, если правительство продолжит тратить бюджет, как «пьяный матрос», заявил глава американского Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск.
Так он прокомментировал пост бывшего министра финансов Соединенных Штатов Лоуренса Саммерса. Тот в соцсети Х рассказал, что вместе с четырьмя другими американскими экс-министрами финансов «встревожен рисками произвольного и капризного политического контроля за федеральными платежами». Ранее The New York Times опубликовал их совместное письмо, в котором бывшие министры, в частности, выразили обеспокоенность деятельностью DOGE.
«Послушай, Ларри, мы должны остановить то, что правительство тратится на мошенничество и расточительство, как пьяный матрос, иначе Америка обанкротится. Это означает, что многие мошенники потеряют свои деньги и будут громко жаловаться на это. Очень плохо. Смиритесь с этим», — написал Маск в ответ Саммерсу.
Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что глава Минфина США Скотт Бессент дал нескольким представителям DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов. По данным газеты, в 2023 году этой системой была обработана информация о платежах на сумму более чем $5 трлн. Маск заявлял, что Минфин одобрял платежи мошенническим и террористическим группам.
Эксперты по правовым вопросам и безопасности, с которыми говорило Politico, высказывали опасения, что получение DOGE доступа к платежной базе данных Минфина нарушает законы о конфиденциальности и кибербезопасности и создает риск утечек личной и финансовой информации.
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