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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%

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Новые законы в России
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести... изменение, заменив цифры 89,83 на 93,59», — говорится в законе.

Таким образом, размер денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии военнослужащим, вырос до 93,59%. Это повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%, следует из пояснительной записки к документу.

Закон вступил в силу 13 февраля.

Совфед поддержал закон об индексации пенсий военным на 9,5%
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Законопроект об индексации военных пенсий внесли в нижнюю палату парламента 8 февраля. Как отметили авторы инициативы, увеличение размера выплат военнослужащим и членам их семей позволит поддержать уровень их доходов и компенсировать рост цен.

Госдума одобрила закон 11 февраля, Совет Федерации — 12 февраля.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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