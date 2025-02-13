Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести... изменение, заменив цифры 89,83 на 93,59», — говорится в законе.
Таким образом, размер денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии военнослужащим, вырос до 93,59%. Это повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%, следует из пояснительной записки к документу.
Закон вступил в силу 13 февраля.
Законопроект об индексации военных пенсий внесли в нижнюю палату парламента 8 февраля. Как отметили авторы инициативы, увеличение размера выплат военнослужащим и членам их семей позволит поддержать уровень их доходов и компенсировать рост цен.
Госдума одобрила закон 11 февраля, Совет Федерации — 12 февраля.
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