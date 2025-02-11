Госдума одобрила закон об индексации военных пенсий

Пенсии в 2025 году

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект об индексации пенсий военным и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагалось проиндексировать военные пенсии на 9,5% с 1 января 2025 года.

Ранее законопроект внесло в Госдуму правительство. Авторы инициативы подчеркнули, что увеличение пенсий военнослужащих и членов их семей позволит компенсировать рост цен и поддержать уровень их доходов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил надежду, что повышение пенсий сможет произойти с 1 марта. Вместе с пенсиями за март также будут выданы доплаты по повышенным военным пенсиям за январь и февраль 2025 года.