Совфед поддержал закон об индексации пенсий военным на 9,5%

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Накануне инициативу на рассмотрение в Госдуму внесло правительство России.

Новые нормы предусматривают дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции. Таким образом, размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 93,59%, а не 89,83%.

Авторы инициативы отмечали, что увеличение пенсий военнослужащих и членов их семей позволит компенсировать рост цен и поддержать уровень их доходов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что доиндексированную пенсию российские военные смогут получить уже 1 марта 2025 года. Вместе с пенсиями за март также будут выданы доплаты по повышенным военным пенсиям за январь и февраль 2025 года.