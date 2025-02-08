В Госдуму внесли законопроект об индексации военных пенсий
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение денежного довольствия, используемого при расчете военных пенсий. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, должен быть увеличен до 93,59%.
В пояснительной записке отмечается, что данное повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.
Авторы инициативы подчеркивают, что увеличение пенсий военнослужащих и членов их семей позволит компенсировать рост цен и поддержать уровень их доходов.
Об индексации военных пенсий 6 февраля сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он заявил, что пенсии российским военным повысят на 4,4% с доплатой за январь и февраль.
Премьер-министр напомнил, что в октябре 2024 года уже проводилась индексация на 5,1%, однако уровень инфляции по итогам года превысил прогноз и составил 9,5%. В связи с этим, по поручению президента были подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий.
Мишустин отметил, что необходимые средства уже заложены в бюджете.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин