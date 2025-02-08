В Госдуму внесли законопроект об индексации военных пенсий

Пенсии в 2025 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение денежного довольствия, используемого при расчете военных пенсий. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, должен быть увеличен до 93,59%.

В пояснительной записке отмечается, что данное повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.

Авторы инициативы подчеркивают, что увеличение пенсий военнослужащих и членов их семей позволит компенсировать рост цен и поддержать уровень их доходов.

Об индексации военных пенсий 6 февраля сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он заявил, что пенсии российским военным повысят на 4,4% с доплатой за январь и февраль.

Премьер-министр напомнил, что в октябре 2024 года уже проводилась индексация на 5,1%, однако уровень инфляции по итогам года превысил прогноз и составил 9,5%. В связи с этим, по поручению президента были подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий.

Мишустин отметил, что необходимые средства уже заложены в бюджете.