 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кремле заявили об отсутствии четких планов на визит Трампа в Москву

Песков: конкретного понимания насчет визита Трампа в Москву нет
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Приглашение президента США Дональда Трампа в Москву, которое тот получил от российского лидера Владимира Путина, не означает, что он приедет на празднование Дня Победы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«Есть приглашение и есть и взаимное приглашение, президенты упоминали об этом, но пока конкретного понимания на этот счет нет», — сказал он.

Песков подчеркнул, что обмен взаимными приглашениями и ориентированность на отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о взаимных визитах в Россию и США
Политика
Дональд Трамп

Накануне, 12 февраля, Трамп и Путин провели телефонный разговор, в результате которого договорились о продолжении личных контактов и организации личной встречи. Политики беседовали почти полтора часа. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом.

Путин пригласил американского президента в Москву и выразил готовность принять представителей США, в том числе для обсуждения конфликта на Украине. В Белом доме позднее заявили, что пока не знают о каких-либо решениях по поводу визита Трампа в Россию.

Трамп отмечал, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что организовать саммит для личной встречи двух лидеров предложил Пекин. В МИД Китая заявили, что ничего об этом не знают.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Дональд Трамп визит Москва Владимир Путин
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Политика
Белый дом заявил, что не готов говорить о визите Трампа в Россию
Политика
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
ФАС проверит повышение тарифов «Мегафона»Бизнес, 14:25
В Мюнхене при наезде машины на толпу бастующих пострадали 20 человекОбщество, 14:25
В Думе предложили штрафы до ₽20 тыс. за несообщение военкомату о переездеОбщество, 14:21
Как перейти на систему управления data-driven и окупить инвестицииPro, 14:20
«Долго сидел взаперти». Почему токен BNB растет отдельно от рынкаКрипто, 14:18
Cаммит по развитию ИИ в Париже. Главное из выступлений и решенийТехнологии и медиа, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Володин назвал «девальвацией норм закона» идею Рособрнадзора по мигрантамПолитика, 13:59
В Москве закрыли одно из кафе «Братьев Караваевых» из-за кишечной палочкиОбщество, 13:58
Акции «Газпрома» взлетели более чем на 22% за два дняИнвестиции, 13:57
Болтон заявил, что Трамп «сдался» Путину еще до переговоровПолитика, 13:51
Мосбиржа сообщила о рекордных объемах торгов после звонка Путина и ТрампаИнвестиции, 13:47
«Ростелеком» назвал причину повреждения своего кабеля в Балтийском мореТехнологии и медиа, 13:39
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко не попала в призеры АзиадыСпорт, 13:39