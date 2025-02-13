В Кремле заявили об отсутствии четких планов на визит Трампа в Москву

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Приглашение президента США Дональда Трампа в Москву, которое тот получил от российского лидера Владимира Путина, не означает, что он приедет на празднование Дня Победы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«Есть приглашение и есть и взаимное приглашение, президенты упоминали об этом, но пока конкретного понимания на этот счет нет», — сказал он.

Песков подчеркнул, что обмен взаимными приглашениями и ориентированность на отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы.

Накануне, 12 февраля, Трамп и Путин провели телефонный разговор, в результате которого договорились о продолжении личных контактов и организации личной встречи. Политики беседовали почти полтора часа. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом.

Путин пригласил американского президента в Москву и выразил готовность принять представителей США, в том числе для обсуждения конфликта на Украине. В Белом доме позднее заявили, что пока не знают о каких-либо решениях по поводу визита Трампа в Россию.

Трамп отмечал, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что организовать саммит для личной встречи двух лидеров предложил Пекин. В МИД Китая заявили, что ничего об этом не знают.