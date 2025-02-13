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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Белоруссии заявили о просьбах от США об освобождении американцев

Пресс-секретарь Лукашенко заявила о просьбах от США об освобождении американцев
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Наталья Эйсмонт
Наталья Эйсмонт (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минск продолжает получать от Вашингтона обращения с просьбой освободить американских граждан, сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Так она прокомментировала освобождение белорусской стороной американца, о котором стало известно накануне, 12 февраля. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер тогда рассказал об освобождении троих задержанных в Белоруссии, в том числе гражданина Соединенных Штатов. Его имя он не назвал.

«Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы поступали и поступают», — рассказала Эйсмонт.

Она отметила, что белорусские власти «предпочитают в этих вопросах конфиденциальность», и посоветовала обращаться за деталями в Госдепартамент и Белый дом.

Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в Белоруссии
Политика
Адам Белер

Власти Соединенных Штатов в последние годы не рекомендуют гражданам посещать Белоруссию и советуют всем находящимся там американцам срочно покинуть территорию республики. Среди причин Госдеп называет произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам со стороны посольства США в случае инцидентов.

Когда летом 2020 года в Белоруссии шли массовые протесты на фоне президентских выборов, глава государства Александр Лукашенко заявлял, что среди задержанных на митингах есть люди с «американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе».

В последние месяцы Лукашенко несколько раз подписывал указы о помиловании граждан, задержанных в ходе протестов. В конце января Белоруссия в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нюфер, которая была арестована при предыдущем президенте США Джо Байдене. Американская сторона не сообщала деталей о Нюфер и обстоятельствах ее задержания.

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