Госдеп США призвал своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

Минск (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Государственный департамент США подтвердил для Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и рекомендовал не посещать страну своим гражданам, а тем, кто в ней находится, «немедленно уехать». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.





Среди причин опасности посещения Белоруссии указаны произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам США со стороны посольства в случае эксцессов.

Госдеп уже публиковал предупреждение для американских граждан о посещении Белоруссии в 2023 году. Причины покинуть и не посещать страну в нем были названы те же.