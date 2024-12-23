Госдеп США призвал своих граждан немедленно уехать из Белоруссии
Государственный департамент США подтвердил для Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и рекомендовал не посещать страну своим гражданам, а тем, кто в ней находится, «немедленно уехать». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
Среди причин опасности посещения Белоруссии указаны произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам США со стороны посольства в случае эксцессов.
Госдеп уже публиковал предупреждение для американских граждан о посещении Белоруссии в 2023 году. Причины покинуть и не посещать страну в нем были названы те же.
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