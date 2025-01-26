США сообщили об освобожденной Белоруссией американке
Белоруссия в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нюфер, которая была арестована при президенте Джо Байдене, сообщил в X американский госсекретарь Марко Рубио.
«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ», — добавил он.
Рубио не привел деталей об американке и обстоятельствах ее задержания.
РБК направил запрос в пресс-службу МИДа Белоруссии.
Госдепартамент США в последние годы не рекомендует гражданам посещать Белоруссию и советует всем находящимся там американцам срочно покинуть территорию республики. Среди причин ведомство называет произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам со стороны посольства США в случае инцидентов.
В последние месяцы белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз подписывал указ о помилованиях осужденных после массовых протестов, прошедших в августе 2020 года из-за несогласия с официальными результатами президентских выборов. К примеру, в конце декабря политик поручил освободить 20 человек, совершивших «преступления экстремистской направленности», а сентябре и ноябре — более 100 человек.
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