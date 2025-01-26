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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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США сообщили об освобожденной Белоруссией американке

Госсекретарь Рубио: Белоруссия освободила американку Анастасию Нафер
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Минск отпустил гражданку США Анастасию Нюфер, написал госсекретарь Рубио. Ее задержали при президентстве Байдена
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Белоруссия в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нюфер, которая была арестована при президенте Джо Байдене, сообщил в X американский госсекретарь Марко Рубио.

«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ», — добавил он.

Рубио не привел деталей об американке и обстоятельствах ее задержания.

РБК направил запрос в пресс-службу МИДа Белоруссии.

Госдепартамент США в последние годы не рекомендует гражданам посещать Белоруссию и советует всем находящимся там американцам срочно покинуть территорию республики. Среди причин ведомство называет произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной», потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам со стороны посольства США в случае инцидентов.

В последние месяцы белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз подписывал указ о помилованиях осужденных после массовых протестов, прошедших в августе 2020 года из-за несогласия с официальными результатами президентских выборов. К примеру, в конце декабря политик поручил освободить 20 человек, совершивших «преступления экстремистской направленности», а сентябре и ноябре — более 100 человек.

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Белоруссия США Марко Рубио
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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