В Белом доме анонсировали прекращение госфинансирования Politico

Департамент эффективности госуправления (DOGE) работает над отменой финансирования издания Politico, средства на которое поступали из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Я могу подтвердить, что [финансирование в размере] более $8 млн, которые пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будет осуществляться», — отметила она.

Ранее глава DOGE, американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х назвал государственные траты на СМИ пустой тратой средств налогоплательщиков.

Расходы на подписку на Politico Маск считает «неэффективным использованием средств налогоплательщиков», он пообещал прекратить «расточительные расходы».

Один из пользователей Х опубликовал пост о том, что агентство Associated Press многие годы получает миллионы долларов из государственного бюджета. «Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!» — написал в ответ предприниматель.

Ранее Маск назвал USAID «преступной организацией» и заявил, что ей пора «умереть». Bloomberg сообщило, что в субботу, 1 февраля, когда почти все сотрудники агентства покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда прибыли помощники Маска с требованием предоставить им доступ в офисы ведомства.