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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Белом доме анонсировали прекращение госфинансирования Politico

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Возвращение Трампа в Белый дом

Департамент эффективности госуправления (DOGE) работает над отменой финансирования издания Politico, средства на которое поступали из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Я могу подтвердить, что [финансирование в размере] более $8 млн, которые пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будет осуществляться», — отметила она.

Ранее глава DOGE, американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х назвал государственные траты на СМИ пустой тратой средств налогоплательщиков.

Расходы на подписку на Politico Маск считает «неэффективным использованием средств налогоплательщиков», он пообещал прекратить «расточительные расходы».

Один из пользователей Х опубликовал пост о том, что агентство Associated Press многие годы получает миллионы долларов из государственного бюджета. «Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!» — написал в ответ предприниматель.

Bloomberg узнал, как сотрудники Маска вскрывали секретную комнату USAID
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Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images

Ранее Маск назвал USAID «преступной организацией» и заявил, что ей пора «умереть». Bloomberg сообщило, что в субботу, 1 февраля, когда почти все сотрудники агентства покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда прибыли помощники Маска с требованием предоставить им доступ в офисы ведомства.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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