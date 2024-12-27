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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск заявил об угрозе банкротства США без изменения ситуации с госдолгом

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Возвращение Трампа в Белый дом

США могут фактически обанкротиться, если власти не изменят политику в отношении государственного долга страны. Об этом заявил миллиардер и будущий соруководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х.

«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — ответил он на пост букмекерской конторы Kalshi о снижении госдолга. Согласно данным букмекера, вероятность того, что DOGE сократит госдолг на $250 млрд составляет 36%, а на $1 трлн — 11%.

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Ранее госдолг США превысил отметку в $36 трлн и обновил исторический максимум. Маск неоднократно критиковал экономическую политику страны в отношении государственного долга.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Причем кредиторами могут выступать как частные лица, например американские граждане или розничные иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды.

Миллиардер, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил соруководителем DOGE, говорил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и обещал «вызвать шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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