Маск заявил об угрозе банкротства США без изменения ситуации с госдолгом
США могут фактически обанкротиться, если власти не изменят политику в отношении государственного долга страны. Об этом заявил миллиардер и будущий соруководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х.
«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — ответил он на пост букмекерской конторы Kalshi о снижении госдолга. Согласно данным букмекера, вероятность того, что DOGE сократит госдолг на $250 млрд составляет 36%, а на $1 трлн — 11%.
Ранее госдолг США превысил отметку в $36 трлн и обновил исторический максимум. Маск неоднократно критиковал экономическую политику страны в отношении государственного долга.
Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами. Причем кредиторами могут выступать как частные лица, например американские граждане или розничные иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды.
Миллиардер, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил соруководителем DOGE, говорил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и обещал «вызвать шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств».
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