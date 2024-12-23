Маск раскритиковал траты США на оборону Европы
Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал расходы США на оборону европейских союзников по НАТО.
«Почему американские налогоплательщики финансируют четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и непосильный рост долга», — написал миллиардер в соцсети Х.
Ранее Financial Times узнала о планах избранного президента США Дональда Трампа потребовать от всех стран НАТО выделять до 5% на оборону. Сейчас в альянсе установлена минимальная планка в 2% для оборонных расходов.
В ноябре 2024 года, по данным Минфина США, госдолг США достиг $36 трлн и обновил свой исторический максимум. Он состоит из двух частей внутригосударственной и публичной: последняя примерно в четыре раза больше другой.
Илон Маск, по итогам 2024 года Bloomberg, возглавляет список самых богатых людей планеты с состоянием в $439 млрд. В январе 2021 года он возглавлял список с состоянием в $194,8 млрд.
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