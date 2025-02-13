«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по Домодедово
Генеральная прокуратура оспорила решение Арбитражного суда Московской области о смягчении обеспечительных мер в отношении аэропорта Домодедово и компании «Домодедово Фьюэл Фасилитис» («ДФФ»). Об этом сообщают «Ведомости».
Ранее суд частично снял обеспечительные меры, чтобы «ДФФ» смогла выплатить купонный доход держателям ее облигаций.
По мнению Генпрокуратуры, решение суда незаконно, а позиции заявителей были «синхронизированы и направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела и угроз финансовых потерь для добросовестных владельцев облигаций».
Доводы о невозможности проведения расчетов с владельцами облигаций «ДФФ», а также о финансовых рисках для группы компаний «Домодедово» явно надуманные, говорится в апелляционной жалобе ведомства.
В конце января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. По версии надзорного ведомства, структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — владельца Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и председателя наблюдательного совета Валерия Когана (Израиль).
Как говорилось в иске, в этом случае бизнесмены при совершении сделок с активами Домодедово должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.
Также Генпрокуратура направила иск о принятии обеспечительных мер. По этому заявлению Арбитражный суд изначально наложил арест на активы Каменщика, Когана и всех компаний-ответчиков.
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