Домодедово заявило о штатной работе аэропорта после введения судебных мер

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Обеспечительные меры Арбитражного суда Московской области не повлияли на работу аэропорта Домодедово. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, производственная деятельность осуществляется в полном объеме, прием и выпуск воздушных судов обеспечивается в соответствии с расписанием», — заверили в компании.

Состав руководителей компании не изменился, предприятия воздушной гавани соблюдают обязательства в отношении партнеров и сотрудников, добавили в пресс-службе.

Кроме того, аэропорт взаимодействует с представителями Росавиации, предоставляет доступ сотрудникам контролирующих органов к необходимой документации и не собирается препятствовать госорганам в их работе, подчеркивается в сообщении.

В конце января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. По версии надзорного ведомства, структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — владельца Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и председателя наблюдательного совета Валерия Когана (Израиль). Как говорится в иске, в этом случае бизнесмены при совершении сделок с активами Домодедово должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.

Также Генпрокуратура направила иск о принятии обеспечительных мер. По этому заявлению Арбитражный суд наложил арест на активы Каменщика, Когана и всех компаний-ответчиков.