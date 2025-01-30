Генпрокуратура сочла, что Домодедово оказался под иностранным контролем
Генпрокуратура сочла, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем, сообщают «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на поданный надзорным ведомством иск.
Источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления, подчеркнул, что ходатайство связано именно с этим, а не с деприватизацией. По данным «Ъ», подаче иск предшествовала проверка приватизации объектов в аэропорту Домодедово, а его цель — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет аэропортом.
По версии Генпрокуратуры, структуры «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств — Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). В этом случае бизнесмены при совершении сделок с активами «Домодедово» должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались, говорится в иске.
Это нарушает закон о деятельности иностранных инвесторов, который запрещает им осуществлять деятельность стратегического значения без разрешения специальной правкомиссии, считает прокуратура.
Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры, а также заявление о его обеспечении, 28 января. Как пишет «Коммерсантъ», суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» (владелец аэропорта с 2024 года, учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, единственным акционером которого выступает бизнесмен). Суд до решения по существу запретил любые сделки с ними, обязав при этом предпринимателей обеспечить бесперебойную работу аэровокзального комплекса и других структур аэропорта.
В Домодедово, комментируя подачу иска, заявили, что «позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением». Там отметили, что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства.
Среди российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Домодедово — S7, «Уральские авиалинии», Red Wings. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.
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