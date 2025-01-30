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Генпрокуратура сочла, что Домодедово оказался под иностранным контролем

Генпрокуратура заявила, что иностранные резиденты — владельцы Домодедово — не получили от правкомиссии разрешения на деятельность стратегического значения в нарушение законодательства. По данным «Ъ», цель иска — национализация
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Генпрокуратура сочла, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем, сообщают «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на поданный надзорным ведомством иск.

Источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления, подчеркнул, что ходатайство связано именно с этим, а не с деприватизацией. По данным «Ъ», подаче иск предшествовала проверка приватизации объектов в аэропорту Домодедово, а его цель — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет аэропортом.

По версии Генпрокуратуры, структуры «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств — Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). В этом случае бизнесмены при совершении сделок с активами «Домодедово» должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались, говорится в иске.

Это нарушает закон о деятельности иностранных инвесторов, который запрещает им осуществлять деятельность стратегического значения без разрешения специальной правкомиссии, считает прокуратура.

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Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры, а также заявление о его обеспечении, 28 января. Как пишет «Коммерсантъ», суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» (владелец аэропорта с 2024 года, учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, единственным акционером которого выступает бизнесмен). Суд до решения по существу запретил любые сделки с ними, обязав при этом предпринимателей обеспечить бесперебойную работу аэровокзального комплекса и других структур аэропорта.

В Домодедово, комментируя подачу иска, заявили, что «позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением». Там отметили, что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства.

Среди российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Домодедово — S7, «Уральские авиалинии», Red Wings. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Домодедово Генпрокуратура иски иностранные инвесторы Дмитрий Каменщик Валерий Коган
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