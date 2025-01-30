Суд арестовал активы владельцев Домодедово по иску Генпрокуратуры

Суд арестовал активы бизнесменов Каменщика и Когана, а также 30 компаний-ответчиков из иска Генпрокуратуры, обеспечивающих деятельность Домодедово. Им запретили «дестабилизировать» работу по оказанию услуг воздушным транспортом

Дмитрий Каменщик (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Арбитражный суд Московской области наложил арест на активы владельца аэропорта Домодедово — миллиардера Дмитрия Каменщика (согласно данным Forbes, состояние — $2,2 млрд) и в прошлом председателя набсовета аэропорта Валерия Когана в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, следует из судебного решения, опубликованного в картотеке.

«Наложить арест на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, в том числе принадлежащие третьим лицам, следующих лиц: Каменщик Дмитрий... Коган Валерий», — сказано в документе.

Также суд обязал их «обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества» компаний-ответчиков (всего их 30), среди которых принадлежащий Каменщику «ДМЕ Холдинг» (1% напрямую и остальное — через «Аламо Холдинг», тоже ответчик по иску), которому принадлежат другие компании, обеспечивающие деятельность аэропорта.

Суд арестовал и имущество всех компаний-ответчиков по иску, при этом запретив им останавливать работу, в том числе «дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом».

Отчуждение ответчиками какого-либо имущества исходя из решения исключено.

РБК обратился за комментарием в Домодедово.

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Генпрокуратура подала иск «о признании недействительными (ничтожными) сделок, применении последствий недействительности сделок». В решении приводится позиция ведомства, согласно которой «стратегические предприятия поставлены в финансово-экономическую, технологическую и управленческую зависимость от действий и решений иностранных резидентов» (Каменщика — Турция, ОАЭ, Когана — Израиль), и в связи с этим необходимо запретить органам управления принимать решения и совершать действия, «ухудшающие финансовое и имущественное положение стратегических предприятий».

Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Владельцы Домодедово за таким разрешением не обращались.

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Кроме того, ГП обратила внимание, что контролирующие аэропорт «Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике», саботируя «мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», говорится в иске, текст которого приводили «Ведомости».

В Домодедово указывали, что «позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением».