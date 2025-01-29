Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и Каменщику
Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом.
В списке ответчиков указаны основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик, председатель набсовета Валерий Коган и около 30 компаний. Среди них — «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово эрпорт хэндлинг» и т. д. Иск подан также к «Фонд Атлант Фаундейшн», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Аламо лимитед» и другим юрлицам.
Суть исковых претензий пока не раскрыта.
Также надзорное ведомство направило заявление о принятии обеспечительных мер, его пока не рассмотрели.
Иск подали после прокурорской проверки порядка приватизации ряда объектов в аэропорту, сообщает «Коммерсантъ».
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