 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и Каменщику

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом.

В списке ответчиков указаны основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик, председатель набсовета Валерий Коган и около 30 компаний. Среди них — «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово эрпорт хэндлинг» и т. д. Иск подан также к «Фонд Атлант Фаундейшн», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Аламо лимитед» и другим юрлицам.

Суть исковых претензий пока не раскрыта.

Также надзорное ведомство направило заявление о принятии обеспечительных мер, его пока не рассмотрели.

Иск подали после прокурорской проверки порядка приватизации ряда объектов в аэропорту, сообщает «Коммерсантъ».

Материал дополняется

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Домодедово аэропорт Домодедово Генпрокуратура иск в суд Дмитрий Каменщик Валерий Коган
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в МосквеНедвижимость, 11:20
Гашек заявил, что хочет возвращения россиян на международные турнирыСпорт, 11:18
ФСБ выявила в Подмосковье лабораторию по переработке драгметалловЭкономика, 11:12
В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина с ребенкомОбщество, 11:11
«Впечатляющий прорыв»: почему ИИ от китайской DeepSeek потряс рынокPro, 11:09
Акции НОВАТЭКа выросли на отказе ЕС от запрета импорта СПГ из РоссииИнвестиции, 11:08
Аэропорт Мурманска закрыли для полетовОбщество, 11:03
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
ВТБ позволит клиентам вводить запрет на снятие вкладовФинансы, 11:00
ГАИ заявила о снижении смертности при ДТП в 2024 году. Но не существенноАвто, 10:59
Генпрокуратура подала новый иск к создателю первого «единорога» «Роснано»Политика, 10:50
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
В Новосибирске из-за ремонта отключили отопление в 119 жилых домахОбщество, 10:45
Мэр Киева сообщил о работе ПВО в городеПолитика, 10:45
Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту на онлайн-турниреСпорт, 10:43