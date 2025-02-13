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Военная операция на Украине ,  
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В Европе поддержали целостность Украины после слов Хегсета о границах

В ЕС поддержали целостность Украины после слов Хегсета о возврате к границам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Главы МИД некоторых стран Европы, а также представители ЕС выступили в поддержку территориальной целостности Украины после заседания в формате Weimar+ по безопасности Украины. В совещании принимал участие глава украинского МИДа Андрей Сибига.

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», — говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы.

Участники совещания также отметили, что продолжат поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. «Мир, который гарантирует интересы Украины и наши собственные», — сказано в документе.

«Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с нашими американскими союзниками», — говорится в заявлении.

Песков ответил на слова Зеленского о готовности к обмену территориями
Политика
Владимир Зеленский

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь отметил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Его позицию поддержал президент США Дональд Трамп.

В Кремле не стали давать однозначный прогноз относительно высказанной Трампом идеи о возможном вхождении Украины в состав России в будущем. «Любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 — либо да, либо нет», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ходе переговоров с Россией предложит ей обмен территориями, отказавшись от удерживаемой украинскими войсками земли в Курской области. В Кремле отметили, что обмен территориями невозможен.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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