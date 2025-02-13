Швейцария отказалась признавать решения российских судов

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к мерам, предусмотренных 15-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета страны.

Там отметили, что швейцарским судам теперь запрещено признавать и исполнять судебные решения, по которым российские суды претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями из России и Швейцарии. Новые ограничения вступят в силу 13 февраля.

«Этот запрет направлен на защиту прав швейцарских компаний и на защиту компаний от неоправданного финансового ущерба», — говорится в сообщении.

ЕС принял 15-й пакет санкций в декабре 2024 года. Тогда ограничения были введены против 54 физлиц, более 30 компаний и 52 танкера, перевозящие нефть и зерно.

В октябре 2024 года Швейцария решила не принимать в полном объеме 14-й пакет санкций Евросоюза против России, так как швейцарское законодательство на тот момент уже позволяло преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране.

Москва считает санкции незаконными. Президент России Владимир Путин назвал их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине.