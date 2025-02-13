В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы», — написал он.
Труханов также предупредил о взрывах в Киевском районе на юге города.
В ночь на 12 февраля взрывы прогремели в Киеве. Украинское издание «Страна» сообщило, что по украинской столице был нанесен удар. Позднее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим дроны.
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