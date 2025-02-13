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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Труханов также предупредил о взрывах в Киевском районе на юге города.

Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 12 февраля взрывы прогремели в Киеве. Украинское издание «Страна» сообщило, что по украинской столице был нанесен удар. Позднее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим дроны.

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Теги
Одесса Украина Военная операция на Украине
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