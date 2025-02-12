«Страна» сообщила об ударе по Киеву

Ночью объекты инфраструктуры в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, оказались под атакой. В Киеве возникло несколько пожаров

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве были нанесены удары, пишет украинское издание «Страна».

После обстрела и работы ПВО этим утром произошло несколько пожаров. В некоторых районах города пропало электричество.

Мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщал о работе ПВО. Об ударе также сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале упомянул удар по Киеву, сообщив о «прилете наших ракет и БПЛА».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Воздушные силы Украины утверждают, что удары также были нанесены по Киевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Сумской, Полтавской и Черниговской областям. В Черниговской области удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры, сообщает областная администрация. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщил, что повреждена инфраструктура.

Киевская военная администрация дважды за последние сутки объявляла воздушную тревогу в столице — накануне вечером и ранним утром 12 февраля. В 6:07 мск тревога была отменена. В феврале о работе ПВО в Киеве сообщалось уже несколько раз.

Накануне Минобороны России сообщило о групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса.