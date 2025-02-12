Минобороны назвало цели ночного ракетного удара по Украине

Целями были цеха предприятий ВПК Украины, которые выпускают дроны. Украинские власти и военные заявили об ударах по Киеву и нескольким областям. Минобороны подчеркивает, что их наносят только по военным и энергетическим объектам

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим дроны, цели поражены, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — сказано в сообщении.

Все цели удара были достигнуты, а все объекты, по которым планировалось его нанести, поражены, добавили в ведомстве.

Утром 12 февраля издание «Страна» сообщило об ударах по Киеву. По его данным, после обстрела и работы ПВО утром в городе произошло несколько пожаров. В некоторых районах пропало электричество. Мэр Киева Виталий Кличко подтверждал работу ПВО, глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщал об ударе.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале упомянул удар по Киеву, сообщив о «прилете наших ракет и БПЛА».

Воздушные силы Украины утверждают, что удары также были нанесены по Киевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Сумской, Полтавской и Черниговской областям. В Черниговской области удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры, сообщает областная администрация. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщил, что повреждена инфраструктура.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило о групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса.