Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине

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Групповой ракетный удар на Украине этой ночью был нанесен по военным предприятиям, сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен по цехам предприятий. Там производились беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве.

Также удар был нанесен по местам, где хранились горюче-смазочные материалы, и по местам, где дислоцировались иностранные наемники.

Удары этой ночью произошли в Киеве и других регионах Украины. Воздушные силы страны сообщали об ударах в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. В частности, в Черниговской области удар был нанесен объекту критической инфраструктуры, сообщала областная администрация. В Днепропетровской области была повреждена инфраструктура.

В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу.