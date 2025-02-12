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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине

Российские военные нанесли групповой ракетный удар по ВПК Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Групповой ракетный удар на Украине этой ночью был нанесен по военным предприятиям, сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен по цехам предприятий. Там производились беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве.

Также удар был нанесен по местам, где хранились горюче-смазочные материалы, и по местам, где дислоцировались иностранные наемники.

Удары этой ночью произошли в Киеве и других регионах Украины. Воздушные силы страны сообщали об ударах в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. В частности, в Черниговской области удар был нанесен объекту критической инфраструктуры, сообщала областная администрация. В Днепропетровской области была повреждена инфраструктура.

В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу.

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Минобороны Россия Украина ракетный удар
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