Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине
Групповой ракетный удар на Украине этой ночью был нанесен по военным предприятиям, сообщило Минобороны России.
Удар был нанесен по цехам предприятий. Там производились беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве.
Также удар был нанесен по местам, где хранились горюче-смазочные материалы, и по местам, где дислоцировались иностранные наемники.
Удары этой ночью произошли в Киеве и других регионах Украины. Воздушные силы страны сообщали об ударах в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. В частности, в Черниговской области удар был нанесен объекту критической инфраструктуры, сообщала областная администрация. В Днепропетровской области была повреждена инфраструктура.
В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу.
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