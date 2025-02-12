Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«В столице громко. Работают силы ПВО», — написал он.

Кличко призвал жителей уйти в укрытия. Позднее он сообщил, что в нескольких районах города есть возгорания.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Городская военная администрация дважды за последние сутки объявляла воздушную тревогу в столице — накануне вечером и ранним утром 12 февраля. В 6:07 мск тревога была отменена. В феврале о работе ПВО в Киеве сообщалось уже несколько раз.