Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«В столице громко. Работают силы ПВО», — написал он.
Кличко призвал жителей уйти в укрытия. Позднее он сообщил, что в нескольких районах города есть возгорания.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Городская военная администрация дважды за последние сутки объявляла воздушную тревогу в столице — накануне вечером и ранним утром 12 февраля. В 6:07 мск тревога была отменена. В феврале о работе ПВО в Киеве сообщалось уже несколько раз.
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