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Политика ,  
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Российский посол назвал «порочными» прогнозы Дании о войне в Европе

Посол Барбин назвал порочными прогнозы Дании о возможности войны в Европе
Владимир Барбин
Владимир Барбин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Логика в докладе службы разведки Дании о сроках возможной полномасштабной войны в Европе «глубоко ошибочна и порочна». Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Логика в прогнозе Датской службы оборонной разведки глубоко ошибочна и порочна — Россия не заинтересована в военном конфликте со странами НАТО», — заявил посол Датскому радио (DR).

Барбин отметил, что датская разведка не приводит доказательств своих утверждений и «занимается лишь домыслами и предположениями».

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Фото:Tom Little / Reuters

В докладе говорилось, что сейчас Россия не готова вести войну с несколькими странами НАТО из-за конфликта на Украине. В ведомстве привели сценарий окончания или заморозки конфликта с Украиной — в этом случае Россия высвободит военные ресурсы и тем самым представит прямую угрозу для Европы.

Спустя полгода Москва сможет «вести локальную войну в стране, граничащей с Россией»; два года — будет представлять реальную угрозу для некоторых или более стран НАТО, а именно стран в регионе Балтийского моря; примерно пять — может быть готовой к крупномасштабной войне на Европейском континенте, в которую США не вмешаются, говорилось в докладе.

Уточняется, что сценарий прогнозируемой эскалации актуален при условии, что НАТО не будет проводит перевооружение, аналогичное темпам российского.

Ранее, 16 января, Барбин уже отмечал, что Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, отметив при этом, что действия стран блока свидетельствуют об их подготовке к сценарию нового конфликта. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе заседания начальников генштабов стран блока в Брюсселе в середине января заявлял о необходимости стран НАТО «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить.

В 2023 году об отсутствии интереса к войне с НАТО говорил президент России Владимир Путин. Отвечая на слова занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена о риске войны России с блоком, Путин подчеркнул, что с государствами альянса территориальных разногласий нет, как и нет и экономического резона атаковать.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — заверял он.

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