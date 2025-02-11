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Военная операция на Украине ,  
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AP узнало, что Хегсет не объявит о новой помощи Украине на встрече в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Пентагона не объявит о новой военной помощи Украине на встрече в штаб-квартире НАТО, пишет AP. По данным Euractiv, в Европе не ожидают от США «твердых обязательств» по Украине, несмотря на визиты высокопоставленных лиц
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Шеф Пентагона Пит Хегсет 12 февраля станет первым из администрации президента США Дональда Трампа, кто посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в рамках встречи контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG). Как ожидается, он не объявит о новых поставках оружия Киеву, сообщает Associated Press.

По словам американского чиновника, Хегсет не собирается встречаться один на один с украинскими коллегами, а скорее хочет быть в «режиме слушания» на встрече и на заседании министров обороны НАТО 13 февраля.

В сообщении Пентагона по поводу предстоящей поездки Хегсета говорилось, что он в ходе встречи «подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны на Украине как можно скорее» и «подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в области безопасности».

Контактная группа по обороне Украины была создана предшественником Хегсета Ллойдом Остином в 2022 году. Ее цель — синхронизировать и ускорить оказание военной помощи. 12 февраля пройдет 26-я по счету встреча группы, на ней впервые будет председательствовать британский министр обороны Джон Хили, а не шеф Пентагона. AP отмечает, что около 50 стран за время боев оказали Украине военную помощь на общую сумму более $126 млрд.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

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Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Кроме Хегсета, на этой неделе в мероприятиях, посвященных в том числе поддержке Киева, примут участие спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, вице-президент США Джей Ди Вэнс (14–16 февраля, Мюнхенская конференция по безопасности) и госсекретарь Марко Рубио (12 февраля, встреча в формате Weimar+, в которой участвуют Франция, Германия, Польша, Великобритания и Украина), отмечает Euroactiv.

Несмотря на «масштаб активности», в Европе не ожидают «твердых обязательств» от США в отношении конфликта на Украине, заявили изданию несколько европейских дипломатов. «Что бы мы ни обсуждали или о чем бы ни договаривались с американскими коллегами, это может иметь силу только до тех пор, пока Трамп не решит изменить свое мнение», — сказал один из них.

The Telegraph сообщала, что США приостановили разработку мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, Келлог на Мюнхенской конференции проведет частные переговоры с союзниками по НАТО, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров, и представит «элементы мирного плана». Как пишет Bloomberg, после этого в ближайшие недели он представит варианты прекращения огня Трампу.

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Пит Хегсет Пентагон НАТО военная помощь Кит Келлог Марко Рубио
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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