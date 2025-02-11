AP узнало, что Хегсет не объявит о новой помощи Украине на встрече в НАТО

Глава Пентагона не объявит о новой военной помощи Украине на встрече в штаб-квартире НАТО, пишет AP. По данным Euractiv, в Европе не ожидают от США «твердых обязательств» по Украине, несмотря на визиты высокопоставленных лиц

Пит Хегсет (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Шеф Пентагона Пит Хегсет 12 февраля станет первым из администрации президента США Дональда Трампа, кто посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в рамках встречи контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG). Как ожидается, он не объявит о новых поставках оружия Киеву, сообщает Associated Press.

По словам американского чиновника, Хегсет не собирается встречаться один на один с украинскими коллегами, а скорее хочет быть в «режиме слушания» на встрече и на заседании министров обороны НАТО 13 февраля.

В сообщении Пентагона по поводу предстоящей поездки Хегсета говорилось, что он в ходе встречи «подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны на Украине как можно скорее» и «подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в области безопасности».

Контактная группа по обороне Украины была создана предшественником Хегсета Ллойдом Остином в 2022 году. Ее цель — синхронизировать и ускорить оказание военной помощи. 12 февраля пройдет 26-я по счету встреча группы, на ней впервые будет председательствовать британский министр обороны Джон Хили, а не шеф Пентагона. AP отмечает, что около 50 стран за время боев оказали Украине военную помощь на общую сумму более $126 млрд. Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

Кроме Хегсета, на этой неделе в мероприятиях, посвященных в том числе поддержке Киева, примут участие спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, вице-президент США Джей Ди Вэнс (14–16 февраля, Мюнхенская конференция по безопасности) и госсекретарь Марко Рубио (12 февраля, встреча в формате Weimar+, в которой участвуют Франция, Германия, Польша, Великобритания и Украина), отмечает Euroactiv.

Несмотря на «масштаб активности», в Европе не ожидают «твердых обязательств» от США в отношении конфликта на Украине, заявили изданию несколько европейских дипломатов. «Что бы мы ни обсуждали или о чем бы ни договаривались с американскими коллегами, это может иметь силу только до тех пор, пока Трамп не решит изменить свое мнение», — сказал один из них.

The Telegraph сообщала, что США приостановили разработку мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, Келлог на Мюнхенской конференции проведет частные переговоры с союзниками по НАТО, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров, и представит «элементы мирного плана». Как пишет Bloomberg, после этого в ближайшие недели он представит варианты прекращения огня Трампу.