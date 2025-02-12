AP запретили освещать встречу Трампа с Маском из-за Мексиканского залива

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Журналистам Associated Press (AP) ограничили доступ в Белый дом из-за решения редакции не использовать новое название Мексиканского залива. Об этом сообщило само издание.

«Сегодня Белый дом сообщил нам, что, если AP не приведет свои редакционные стандарты в соответствие с указом президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский, AP будет запрещено посещать мероприятие в Овальном кабинете», — говорится в заявлении редакции, опубликованном 11 февраля.

В частности, репортеру AP не разрешили присутствовать на церемонии подписания указа, которым президент США Дональд Трамп, как сообщил The Guardian, обязал правительственные агентства сотрудничать с DOGE и его руководителем Илоном Маском.

«Тревожно, что администрация Трампа накажет AP за независимую журналистику», — заявили в Associated Press.

Ограничение доступа журналистов в Овальный кабинет не только затрудняет доступ общественности к информации, но и нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова и печати, заключили в редакции.

Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский в конце января. По его словам, это поможет сохранить наследие США и «обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности». Корпорация Google уже изменила название в картографическом сервисе Google Maps.

В ответ на решение Трампа экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль заявил, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет. Агентство Reuters предположило, что изменение названия Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне.

Наименование географических объектов обычно является национальной прерогативой, закрепленного на мировом уровне перечня названий нет, отметил в разговоре с РБК заведующий кафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.