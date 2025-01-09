В Мексике после слов Трампа о заливе показали карту Мексиканской Америки
Мексиканская Америка — название части Северной Америки, использовавшееся на картах несколько веков назад, «звучит неплохо», заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного президента США Дональда Трампа о планах переименовать Мексиканский залив в Американский.
«Мексиканская Америка — звучит неплохо», — сказала Шейнбаум, показывая карту 1607 года, на которой большая часть Северной Америки, которая охватывает отдельные территории современных США и Мексики, обозначена как America Mexicana.
Бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль отметил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он указал, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет. В частности, на оно было отражено и на продемонстрированной карте.
Трамп 7 января предложил изменить название залива, заявив, что «Американский залив» — это красивое и уместное название.
Axios отмечает, что территории, показанные на карте, на которую сослалась Шейнбаум, — речь о юго-западной и западной частях США — были получены страной под контроль после американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. До этого они относились к испанским колониям в Америке (Новая Испания, которая существовала с 1535-го по 1821 год), а потом перешли под контроль Мексики, которая получила независимость в 1821-м.
Война завершилась в 1848 году подписанием Договора Гваделупе-Идальго. По нему к США отошли такие территории, как Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта и др., Мексика в итоге лишилась примерно половины ранее подконтрольных ей земель.
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