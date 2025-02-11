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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Google переименовал Мексиканский залив в Американский

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Корпорация Google переименовала Мексиканский залив в Американский. Новое название топонима уже отображается в картографическом сервисе Google Maps.

«Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название „Мексиканский залив“ на „Американский залив“ в США», — сообщила корпорация в своем блоге.

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Фото:Global Look Press

Переименование топонима произошло на основании распоряжения президента США Дональда Трампа от 25 января 2025 года. Тогда американский президент также поручил переименовать пик Денали на Аляске в Мак-Кинли.

Впервые Трамп сообщил о решении переименовать Мексиканский залив 7 января. В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка», а экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль отметил, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет.

Агентство Reuters сообщало, что изменение названия Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне.

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Google.Maps Мексиканский залив переименование
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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