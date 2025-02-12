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Военная операция на Украине ,  
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Медведев посоветовал «исцеление» после слов Зеленского об обмене землями

Медведев назвал заявления об обмене землями между Россией и Украиной чушью
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Слова президента Украины о готовности предложить России обменять удерживаемую украинскими силами часть территории Курской области являются чушью. Об этом сообщил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что концепция «мир через силу» иногда работает, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил». Замглавы Совбеза сопоставил этот метод с ударами российских ракет и беспилотников по Киеву.

«Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые <...> несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», — добавил Медведев.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что на переговорах с Россией Украина намерена предложить отказаться от удерживаемой украинскими войсками земли в Курской области в обмен на свои территории. При этом украинский президент не стал уточнять, о каких территориях идет речь.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова президента Украины, заявила «Известиям», что такие высказывания нужны, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для Вооруженных сил Украины в Курской области.

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ВСУ начали операцию в Курской области в августе 2024 года. С тех пор там идут бои. По данным Минобороны России на 11 февраля 2025 года, за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления дронами. Двое военных ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 59 550 военных, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров.

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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